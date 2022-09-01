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Уничтожаем "вантников" и их "боссов": вышла альфа версия-игры Fella Game

Для игры один из пользователей Twitter создал 8-битную версию гопака.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Уничтожаем "вантников" и их "боссов": вышла альфа версия-игры Fella Game
Fella Game / Twitter

Украинский разработчик Сергей, активный участник движения NAFO, представил игру о мемном войске собак шиба-ину - Fella Game. Об этом сообщает Межа.

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Игра по духу немного похожа на старого доброго "СуперМарио". Только отличие в том, что нужно бороться против ватников и их боссов. Примечательная особенность: на месте убитого врага появляется подсолнух. Пока готово 25% проекта. В него думают добавить еще 3-4 врагов, 4 боссов и 3 визуально отличающиеся локации.

Игра будет бесплатной и доступной через веб-сайт. Монетизацией, с большой долей вероятности, послужат добровольные благотворительные пожертвования в фонд "Повернись живим".

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Напомним, ранее bigmir.net рассказывал об игре Putinist Slayer. В ней Зеленский, Арестович, Джонсон и Маск стреляют рашистов бластерами.

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