Видеоигры оказались полезными для мозга – исследование

Для того, чтобы сделать такой вывод, ученые привлекли добровольцев.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые с Госуниверситета Джорджии выяснили, что видеоигры положительно влияют на активность мозга и улучшают когнитивные функции, необходимые для принятия решений. Об этом говорится в статье журнала Neuroimage: Reports.

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Специалисты проанализировали данные функциональные магнитно-резонансной томографии. Ее провели среди 47 людей. 28 из них регулярно играли в стратегии в реальном времени, шутеры от первого лица или королевские битвы. Другие 19 человек – не играли вообще. Всех участников попросили нажимать на кнопки в зависимости от направления движения ряда точек на дисплее.

У геймеров реакция была быстрее и точнее. Правая язычная извилина, левый таламус и правая дополнительная моторная область мозга проявляли повышенную активность.

Выходит, что видеоигры можно использовать для тренировки мозга и улучшения быстрого принятия решений.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в Швеции презентовали таблетку от похмелья.

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