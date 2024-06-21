В Google определили лучшие бренды смартфонов и техники

Большинство оставшихся позиций заняты IT-корпорациями, владеющими различными интернет-сервисами.

| Автор: Соколенко Виктория

Google и группа исследователей Kantar представили свежий обзор China Global Brands 2024, оценивая влиятельные бренды, формирующие китайский рынок. В исследовании выделено топ-50 компаний, оказывающих значительное воздействие на экономику страны.

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По смартфонам оценки выглядят так:

Xiaomi - 2 место

Huawei - 5 место

OPPO - 9 место

vivo - 13 место

OnePlus - 19 место

realme - 21 место

HONOR - 24 место

POCO - 37 место

Infinix - 44 место

Лучшие технические бренды:

Lenovo - 4 место

Haier - 7 место

Hisense - 10 место

TCL - 11 место

DJI (дроны) - 17 место

TP-Link (роутеры) - 23 место

Roborock (пылесосы) - 32 место

Не обошлось и без автомобилей:

Chery - 14 место

BYD -15 место

Great Wall - 22 место

Lynk & Co - 25 место

MAXUS - 26 место

JAC - 31 место

CHANGAN - 33 место

Geely -34 место

Фото - Google, Kantar

Напомним, ранее мы писали о том, что лучшие смартфоны и девайсы Apple расставили в рейтинге.

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