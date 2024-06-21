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В Google определили лучшие бренды смартфонов и техники
Большинство оставшихся позиций заняты IT-корпорациями, владеющими различными интернет-сервисами.
Google и группа исследователей Kantar представили свежий обзор China Global Brands 2024, оценивая влиятельные бренды, формирующие китайский рынок. В исследовании выделено топ-50 компаний, оказывающих значительное воздействие на экономику страны.
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По смартфонам оценки выглядят так:
- Xiaomi - 2 место
- Huawei - 5 место
- OPPO - 9 место
- vivo - 13 место
- OnePlus - 19 место
- realme - 21 место
- HONOR - 24 место
- POCO - 37 место
- Infinix - 44 место
Лучшие технические бренды:
- Lenovo - 4 место
- Haier - 7 место
- Hisense - 10 место
- TCL - 11 место
- DJI (дроны) - 17 место
- TP-Link (роутеры) - 23 место
- Roborock (пылесосы) - 32 место
Не обошлось и без автомобилей:
- Chery - 14 место
- BYD -15 место
- Great Wall - 22 место
- Lynk & Co - 25 место
- MAXUS - 26 место
- JAC - 31 место
- CHANGAN - 33 место
- Geely -34 место
Напомним, ранее мы писали о том, что лучшие смартфоны и девайсы Apple расставили в рейтинге.
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