Почта
Язык сайта: Русский | Українська

В Google определили лучшие бренды смартфонов и техники

Большинство оставшихся позиций заняты IT-корпорациями, владеющими различными интернет-сервисами.
 |  Автор: Соколенко Виктория
В Google определили лучшие бренды смартфонов и техники
Иллюстративное изображение / Getty Images

Google и группа исследователей Kantar представили свежий обзор China Global Brands 2024, оценивая влиятельные бренды, формирующие китайский рынок. В исследовании выделено топ-50 компаний, оказывающих значительное воздействие на экономику страны.

Читайте также: Они лучшие для работы: ТОП-5 ноутбуков, которые можно купить

По смартфонам оценки выглядят так:

  • Xiaomi - 2 место
  • Huawei - 5 место
  • OPPO - 9 место
  • vivo - 13 место
  • OnePlus - 19 место
  • realme - 21 место
  • HONOR - 24 место
  • POCO - 37 место
  • Infinix - 44 место

Лучшие технические бренды:

  • Lenovo - 4 место
  • Haier - 7 место
  • Hisense - 10 место
  • TCL - 11 место
  • DJI (дроны) - 17 место
  • TP-Link (роутеры) - 23 место
  • Roborock (пылесосы) - 32 место

Не обошлось и без автомобилей:

  • Chery - 14 место
  • BYD -15 место
  • Great Wall - 22 место
  • Lynk & Co - 25 место
  • MAXUS - 26 место
  • JAC - 31 место
  • CHANGAN - 33 место
  • Geely -34 место

Фото - Google, Kantar
Фото - Google, Kantar

Напомним, ранее мы писали о том, что лучшие смартфоны и девайсы Apple расставили в рейтинге. 

Читайте также: Можно смело покупать: ТОП-6 смарт-часов по версии экспертов

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости