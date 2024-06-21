Чехлы для iPhone 16 раскрыли финальный вид смартфона

Очередной аргумент в пользу того, что новинки будут выглядеть именно так.

| Автор: Соколенко Виктория

До выпуска iPhone 16 осталось всего несколько месяцев. Подробности о новой линейке практически полностью раскрыты, особенно в отношении их внешнего вида. Если размеры "прошек" увеличатся до рекордных значений, то базовые модели предстанут перед нами с дизайном, включающим вертикальный блок камер.

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В интернете появилась обширная коллекция снимков, демонстрирующая разноцветные чехлы для iPhone 16, что дает нам ясное представление о внешнем виде предстоящих устройств. Вертикальный модуль камер будет напоминать о дизайне iPhone 11, но будет увеличен в размерах, а вспышка будет расположена справа от объективов.

Нет больше тайны в том, что переход к вертикальной компоновке камер позволит обычным моделям iPhone 16 создавать пространственные видеозаписи для шлема Apple Vision Pro. Свежее изображение чехлов подтверждает наличие выреза для кнопки "Действие". В текущем поколении она присутствует лишь у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max. Также наблюдается выемка для новой кнопки Capture ("Захват") на правом краю, которая изначально считалась эксклюзивной особенностью iPhone 16 Pro. Распространение этой функции на все модели безусловно принесет радость поклонникам продукции Apple.

Напомним, ранее мы писали о том, что iPhone 16 Pro получит массивные камеры.

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