Премия Дарвина ему: оккупант поймал руками дрон-камикадзе ВСУ

Прекраснейшее видео для поднятия настроения каждому из нас!

| Автор: Соколенко Виктория

В сети появилось интересное видео с дроном ударной группы Wild division 82-й десантно-штурмовой бригады ЗСУ. Оккупант поймал его голыми руками.

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Однако, враг не смог додуматься, что это беспилотник с осколочной боевой частью. Плюс, в нем стоял взрыватель для дистанционного подрыва. Как вы понимаете, премия Дарвина этому рашисту обеспечена.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ уничтожили "мотолыги" с оккупантами.

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