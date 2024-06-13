Если у вас мало денег: вышел игровой ноутбук Acer ALG

Модель комплектуется аккумулятором емкостью 54 Вт/ч.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Acer представила свой новейший игровой ноутбук среднего класса ALG, нацеленный на аудиторию геймеров с ограниченным финансовым бюджетом. Об этом сообщает gizmochina.

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ПК оснащен 15,6-дюймовым дисплеем IPS LCD с разрешением Full HD (1920 x 1080 пикселей) и частотой обновления 144 Гц.

В его основе лежит 8-ядерный процессор Intel Core i5-12450H, способный обрабатывать 12 потоков. Графические возможности представлены картами RTX 2050 или 3050.

Acer ALG оборудован 16 Гб оперативной памяти LPDDR4, твердотельным накопителем SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 объемом 512 Гб. Он также поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1. Среди разъемов устройства есть USB-A 3.2, USB-A 2.0 и два порта USB-C 3.2.

Компьютер оценен в 690 дол (27793 грн).

Напомним, ранее мы писали о том, на каком компьютере играют люди во всем мире сейчас.

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