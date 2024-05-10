В Huawei выпустили бюджетную копию Apple Watch

Это устройство совместимо со смартфонами на iOS 13 и Android 8 или выше. Поставляется с силиконовым ремешком по цене 160 евро, а версия с кожаным будет стоить на 20 евро больше. Продажи начнутся 22 мая.

| Автор: Соколенко Виктория

Huawei показала свое новое устройство для отслеживания активности из линейки Watch Fit, которое было представлено сразу на мировом рынке. Оно отличается от традиционных моделей тем, что не напоминают обычные механические или кварцевые часы, но имеют много общего с Apple Watch. Об этом сообщает GSMArena.

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Watch Fit 3 появились с корпусом из алюминиевого сплава в форме прямоугольника, который защищен от воды и весит всего 26 г. Для навигации по меню и масштабирования контента предусмотрено колесико, а также имеется физическая кнопка. Дисплей AMOLED диагональю 1,82 дюйма и разрешением 480 x 480 пикселей обладает яркостью 1500 нит.

Фото - Huawei

Часы оснащены 8 спортивными режимами и встроенным GPS-модулем. Они способны измерять пульс, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и анализировать качество сна. До 4 дней идет на одной зарядке емкостью 400 мАч или до 10 дней в режиме экономии энергии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Samsung готовит фанатам приятный подарок – обновленные смарт-часы. Серия Galaxy Watch 7 получит новый чип Exynos W940. Его изготовят с использованием 3-нм процесса.

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