Блокировка Starlink: оккупанты начали жаловаться

Как именно терминалы прекращают работу в случае с российскими захватчиками в Пентагоне не уточнили.

| Автор: Соколенко Виктория

Бизнес Илона Маска SpaceX и Министерство обороны США достигли консенсуса по блокированию несанкционированного использования оккупантами терминалов Starlink на войне. Об этом проинформировал руководитель отдела космической политики МО Джон Пламб.

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Он заявил, что сейчас уже идет успешное противодействие. Но в Амеркие считают, что РФ продолжит делать новые попытки использования терминалов спутниковой связи и оборудования других коммерческих систем. По его заверению, Пентагон нашел хорошее решение как со Starlink, так и с Украиной.

В России активно пиарят и продают Starlink с указанием, что они работают благодаря подпискам от жителей европейских стран. Внутри страны-террористки пользоваться нельзя. На этой неделе рашисты уже жаловались на серьезные проблемы с подключением.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько Маск получил за Starlink для Украины.

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