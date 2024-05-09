В Google упрощают процесс входа в аккаунт

Смс могли перехватывать злоумышленники.

| Автор: Соколенко Виктория

Google представляет крупное обновление своей системы двухфакторной аутентификации, обещая пользователям более простой и безопасный способ входа в систему. Он предполагает упрощенную настройку.

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Ранее люди включали двухфакторную аутентификацию, но не могли выбрать заранее метод вторичной верификации. Апдейт исправляет этот недостаток, предоставляя возможность выбора второго метода, например, приложения Google Authenticator или аналогичного, генерирующего одноразовые пароли. Это изменение убирает менее безопасный метод верификации через смс, который использовался как основной вторичный. В разделе "Пароли и ключи безопасности" появятся 2 пункта – использование ключа и генерация кода доступа. Пользователи, которые выберут этот способ, должны будут использовать пин-код.

Отключение двухфакторной аутентификации не приведет к автоматическому удалению предварительно настроенных вторичных факторов, что обеспечивает постоянную защиту. Даже если юзеры временно деактивируют ее.

Напомним, ранее мы писали о том, что YouTube запустил функцию Jump Ahead.

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