Лучшие бюджетники: эти 7 смартфонов можно смело покупать

В них можно найти все, что нужно нетребовательному человеку.

| Автор: Соколенко Виктория

В Tom's Guide представили список из 7 смартфонов, которые имеют стоимость менее 500 долл (19000 грн). Продуктам Xiaomi в нем не нашли места.

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Samsung Galaxy A54 назвали лучшим выбором для большинства. У него большой и красочный экран, значительное время автономной работы, хорошая основная камера. Google Pixel 7a идет с хваленой камерой по принципу "наведи и снимай". Google Pixel 6a стоит дешевле своего старшего "брата". Его часто покупают для съемок и в случае, если более новые функции не важны.

OnePlus 12R отличается батареей. Он на одном заряде может протянуть 18 часов. Быстрая зарядка на 100 Вт восполняет аккумулятор за полчаса. Nothing Phone (2a) славится лучшим дизайном. Кроме того, сильные его стороны – экран и автономность. iPhone SE (2022) – самый дешевый в яблочной семье. OnePlus Nord N30 не такой функциональный, как все перечисленное выше, но тоже достойный. Тут длительная живучесть батареи, быстрая зарядка, большой экран на 120 Гц.

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-15 выносливых смартфонов.

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