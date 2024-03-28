ROG: новітній стандарт високоякісних ігрових ноутбуків

ASUS представляє культові ноутбуки від Republic of Gamers (ROG) — відомого бренду, який випускає високоякісне обладнання для геймерів.

Завдяки високотехнологічним компонентам, потужності та портативності ці пристрої підійдуть не лише геймерам, а й іншим користувачам, для яких важлива потужність та якісне зображення.

ROG Zephyrus G16 (2024)

Ноутбук ROG Zephyrus G16 (2024) GU605 має діагональ 16 дюймів і важить при цьому лише 1,85 кг, а товщина його алюмінієвого корпусу становить 1,49 см. Попри свою компактність, у максимальній конфігурації пристрій оснащений флагманським процесором Intel Core Ultra 9 185H з вбудованим нейронним процесором (NPU) для кращої роботи штучного інтелекту. Відтепер такі завдання, як 3D-рендеринг чи відеомонтаж, виконуються більш як удвічі швидше, ніж раніше, водночас потребуючи менше енергії, що заощаджує заряд акумулятора.

Новітній процесор працює в парі з потужною відеокартою (до моделі NVIDIA GeForce RTX 4090 для ноутбуків), яка забезпечує колосальну продуктивність як у сучасних іграх, так і в програмах для творчості. Додає швидкості й оперативна пам’ять LPDDR5X обсягом до 32 гігабайт і до двох SSD місткістю до 4 терабайт.

Особливістю фірмової системи охолодження ROG Intelligent Cooling є рідкий метал у ролі термоінтерфейсу на процесорі, а також випарна камера та наявність до трьох вентиляторів, залежно від конфігурації. Завдяки таким характеристикам ROG Zephyrus G16 (2024) легко впорається з будь-якими сучасними іграми, а також з такими ресурсомісткими завданнями, як розробка програмного забезпечення, 3D-моделювання та інші.

Унікальним є і 16-дюймовий OLED-дисплей ROG Nebula з роздільною здатністю 2,5K, частотою оновлення 240 Гц, часом відгуку 0,2 мс, а також з підтримкою технології G-SYNC. Цей екран також ідеально підходить для професійних дизайнерів і фотографів, адже він має 100% покриття колірного простору DCI-P3 і точність відтворення кольорів (Delta E) менше ніж 1.

Тривалу автономну роботу гарантує акумулятор високої ємності (90 Вт·год), а завдяки підтримці зручного заряджання через порт USB-C ви можете завжди бути впевненим у своєму помічнику, навіть у мобільних умовах.

ROG Strix SCAR 18 (2024)

ASUS представляє перший 18-дюймовий ноутбук бренду ROG, оснащений дисплеєм Mini LED: ROG Strix SCAR 18. Цей флагман ігрових ноутбуків має по-справжньому потужну конфігурацію: 24-ядерний 32-потоковий процесор Intel Core i9-14900HX, відеокарта NVIDIA GeForce RTX 4090, до 64 ГБ оперативної пам’яті DDR5, а також пара твердотільних накопичувачів PCIe Gen4 x4 обсягом до 4 ГБ у конфігурації RAID 0.

Такі характеристики дозволяють виконувати завдання будь-якої складності — для роботи чи розваг. А завдяки новітній системі охолодження з трьома вентиляторами і рідким металом Conductonaut Extreme на центральному й графічному процесорах ноутбук працює ще швидше і не перегрівається.

18-дюймовий екран ROG Nebula HDR відмінно підходить і для ігор, і для роботи з графікою, адже з ним будь-який контент виглядатиме саме так, як задумав автор. Дисплей зі співвідношенням сторін 16:10 і 100% охопленням колірного простору DCI-P3 має роздільну здатність 2,5K, частоту оновлення 240 Гц і час відгуку менше ніж 3 мс.

Серед інших особливостей ноутбука — високоякісна аудіосистема Dolby Atmos з чотирма динаміками, адаптована для ігор клавіатура та акумулятор ємністю 90 Вт·год із можливістю заряджання через USB-C з потужністю до 100 Вт. Корпус прикрашає стильний логотип з RGB-підсвічуванням.

Ноутбуки ROG відрізняються сучасними технічними характеристиками та незрівнянною ергономікою, завдяки чому вони є ідеальним вибором для ігор та роботи над ресурсомісткими проєктами.

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