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Презентация Apple: когда пройдет и что покажут
Apple официально объявила дату проведения своей конференции WWDC 2024. Главной в программе должна стать операционная система iOS 18. По слухам, это будет самое крупное обновление ОС с момента выхода iOS 7.
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В прошивку должны добавить кросплатформный стандарт обмена сообщениями RCS, обновленную Siri на основе искусственного интеллекта и расширенные настройки рабочего стола. Помимо нее, ожидаются анонсы iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 і visionOS 2.
Напомним, ранее мы писали о том, что Apple добавит в смартфоны улучшенное управление голосом.
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