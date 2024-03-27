Лучший в своем роде: появились рендеры нового iPad Pro

iPad Pro может стать тоньше и легче. Еще ему пророчат мощный чип М3, магнитную зарядку, новое расположение камеры для селфи.

| Автор: Соколенко Виктория

Apple собирается презентовать iPad Pro с кардинальными изменениями. Накануне официального анонса дизайнер с ником zell [представил рендеры планшета с OLED-дисплеями. Специалист воплотил на картинках все утечки и слухи об устройстве.

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Среди видимых отличий касательно актуальных iPad Pro – более компактный корпус, рамки на 10-15% тоньше. Насыщенный черный цвет на обоях отсылает к OLED. Задняя панель получила матовое покрытие и увеличенные по диаметру линзы камеры.

Фото - zell

Фото - zell

OLED-экран является более продвинутым, чем ЖК. У него более глубокий черный и выше контрастность. И еще ниже расход энергии.

Фото - zell

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple может выпустить сенсорный ПК iMac.

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