Искать потерянный телефон станет легче

Поиск потерянного смартфона – всегда нервы.

| Автор: Соколенко Виктория

В Android есть система "Найти мое устройство". Она полезна, но ограничена. В 15-ой версии операционки проблему решат за счет нового интерфейса программированния API, сообщает androidpolice.

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API позволит найти устройство даже в выключенном его состоянии. Фича будет работать за счет сохранения предварительно вычисленных Bluetooth-маяков в памяти контроллера Bluetooth.

Предполагается, что первыми ее получат уже существующий сейчас смартфон Pixel 8 благодаря обновлению до Android 15. И потом – грядущий Pixel 9.

Напомним, ранее мы писали о том, что в бета-версии новой операционной системы Android 15 найдена полезная функция безопасности. С ней можно будет защитить свои аккаунты от угона.

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