Когда ожидается выход складного iPhone

Инсайдом поделился приближенный к внутренним делам Apple человек.

| Автор: Соколенко Виктория

Согласно последним утечкам, выпуск складного iPhone отложен и ожидается на начале 2027 года. До текущего момента были ставки на 2026 год. Об этом сообщает Alphabiz.

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Для понимания, первый складной смартфон Samsung, а именно Galaxy Fold, вышел в 2019 году. Если упомянутый период выпуска iPhone подтвердится, тогда Apple представит свой дебютный складной девайс через 8 лет после южнокорейского бренда.

Многие отмечают, что Apple не любит гнаться за трендами. Ей нравится планомерно развивать технологии, прежде чем они официально будут интегрированы в продуктовую линейку. Несмотря на это, мир с нетерпением ждет, каким выйдет iPhone-раскладушка.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple готовит ноутбук-гигант со складным экраном.

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