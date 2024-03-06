Показать мощь камеры: Samsung Galaxy S24 Ultra отправили в стратосферу

Когда съемки подошли к концу, из шаров выпустили водород, они опустились на парашютах.

| Автор: Соколенко Виктория

Samsung решила необычно продемонстрировать возможности своего новенького Galaxy S24 Ultra. Четыре смартфона прикрепили к специальному каркасу, который подвесили на стратосферные воздушные шары.

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Стратостаты поднялись на высоту почти в 37 км, оттуда делались снимки. Девайсы подготовили к аэрофотосъемке.

Фото - Samsung

Фото - Samsung

Вылетов было несколько. Они проводились над Южной Калифорнией, Лас-Вегасом, массивом Сьерра-Невада, Гранд-Каньоном. Энтузиастам удалось сделать более 150 фото с разным фокусным расстоянием.

Фото - Samsung

Фото - Samsung

Фото - Samsung

Фото - Samsung

Напомним, большой обзор на линейку Galaxy S24 мы давали тут.

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