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Показать мощь камеры: Samsung Galaxy S24 Ultra отправили в стратосферу
Samsung решила необычно продемонстрировать возможности своего новенького Galaxy S24 Ultra. Четыре смартфона прикрепили к специальному каркасу, который подвесили на стратосферные воздушные шары.
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Стратостаты поднялись на высоту почти в 37 км, оттуда делались снимки. Девайсы подготовили к аэрофотосъемке.
Вылетов было несколько. Они проводились над Южной Калифорнией, Лас-Вегасом, массивом Сьерра-Невада, Гранд-Каньоном. Энтузиастам удалось сделать более 150 фото с разным фокусным расстоянием.
Напомним, большой обзор на линейку Galaxy S24 мы давали тут.
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