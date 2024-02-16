Появился аналог ChatGPT, которому не нужен интернет

Этот ИИ неплохо справляется с задачами анализа. Полезно для тех, кто имеет дело с большими объемами информации.

| Автор: Соколенко Виктория

Nvidia представила свой аналог нашумевшего чат-бота ChatGPT. Его отличие в способности работать локально на ПК. Доступ к интернету при этом не требуется.

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Нейросеть получила название Chat with RTX. Пользователь делает ей запрос, искусственный интеллект дает ответ или создает нужный контент. На выбор доступны 2 языковые модели - Mistral или Llama 2. Примечательно, что ИИ способен вести обработку видео с YouTube.

Для пользования чат-ботом нужно иметь видеокарты GeForce RTX 30-й или 40-й серии, как минимум 16 Гб оперативки и большой объем пространства на диске. Для понимания, только 1 установочный файл весит 35 Гб. Скачать себе нейросеть можно тут.

Напомним, ранее мы писали о том, что для владельцев видеокарт Nvidia открыли суперполезную возможность.

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