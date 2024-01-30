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Новые гаджеты Apple: что нам покажут уже весной

iPad Air может получить необычный вид тыльной камеры. Она будет напоминать iPhone X, но только с 1 сенсором.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Новые гаджеты Apple: что нам покажут уже весной
Иллюстративное изображение / Getty Images

Инсайдеры из Bloomberg утверждают, что до презентации новинок от Apple осталось 2 месяца. Миру должны показать новые планшеты и ноутбуки.

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Так, речь о iPad Pro на 11 и 13 дюймов. Они оба с OLED-дисплеями и процессором Apple M3. iPad Air будет 11-дюймовый и 12,9-дюймовый, с процессором М2. ПК MacBook Air получат диагонали 13 и 15, а также процессор М3.

Еще к выходу готовятся Magic Keyboard для iPad Pro и стилус Apple Pencil. Дизайн чехла-клавиатуры будет переработан, в частности, добавят увеличенный трекпад. Это должно сделать iPad Pro более похожим на ноутбук.

Напомним, ранее мы писали о том, что Apple повысит цену на свои планшеты. 

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