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Новые гаджеты Apple: что нам покажут уже весной
Инсайдеры из Bloomberg утверждают, что до презентации новинок от Apple осталось 2 месяца. Миру должны показать новые планшеты и ноутбуки.
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Так, речь о iPad Pro на 11 и 13 дюймов. Они оба с OLED-дисплеями и процессором Apple M3. iPad Air будет 11-дюймовый и 12,9-дюймовый, с процессором М2. ПК MacBook Air получат диагонали 13 и 15, а также процессор М3.
Еще к выходу готовятся Magic Keyboard для iPad Pro и стилус Apple Pencil. Дизайн чехла-клавиатуры будет переработан, в частности, добавят увеличенный трекпад. Это должно сделать iPad Pro более похожим на ноутбук.
Напомним, ранее мы писали о том, что Apple повысит цену на свои планшеты.
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