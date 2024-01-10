Скорость мечты: раскрыты характеристики стандарта Wi-Fi 7

Сертификат уже получил беспроводной адаптер Intel Wi-Fi 7 BE200.

| Автор: Соколенко Виктория

Организация Wi-Fi Alliance, которая сертифицирует продукты с возможностью беспроводного подключения к сети, обнародовала финальные нормы стандарта Wi-Fi 7. Ожидается, что ним наделят до 223 млн устройств в текущем году. К 2028-ому их станет 2,1 млрд. Об этом сообщает Ars Technica.

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Главные тезисы характеристик:

Функция Multi-Link Operation – объединение соединений на частотах 2,4, 5 и 6 ГГц для лучшей скорости и надежности подключения.

Поддержка квадратурной амплитудной модуляции 4K-QAM. Ее плюс – в 20% прибавке к максимальной производительности.

512 Compressed block-ack. Будет отвечать за гибкость и эффективность.

"Благодаря последнему поколению Wi-Fi появятся новые варианты использования, включая многопользовательскую AR/VR/XR, трехмерное обучение с эффектом погружения, электронные игры, гибридная работа, промышленный Интернет вещей и автомобильная промышленность", - говорят в Wi-Fi Alliance.

То есть, гаджеты с Wi-Fi 7 смогут обеспечивать скорость соединения до 5,8 Гбит/с. Максимальная пропускная способность их может составить 36 Гбит/с.

Напомним, ранее мы писали о том, что нужно ли отключать роутер на ночь.

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