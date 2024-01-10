Самая навороченная камера в мире: вышел смартфон OPPO Find X7 Ultra

Цена этого красавчика 6-7 тыс юаней (32223 – 37594 грн).

| Автор: Соколенко Виктория

OPPO презентовала флагман Find X7 Ultra с несколькими уникальными фишками, которые не встречаются на рынке. Главной королевой релиза стала камера.

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Устройство получило два перископных модуля. Они отвечают за 3-кратный и 6-кратный зум. При этом, у обоих есть система оптической стабилизации изображения. Дополнительно в камеру Find X7 Ultra внедрен 1-дюймовый датчик Sony LYT-900, встроенный в широкоугольник. У него диафрагма f/1,8 и оптическая стабилизация. Всего задняя панель аккумулировала 4 камеры по 50 Мп. У каждой настройки от Hasselblad. Селфи-камера – 32 Мп.

Вот примеры снимков на камеру:

Фото - OPPO

Фото - OPPO

Остальные характеристики выглядят так:

6,82-дюймовый дисплей с пиковой яркостью в 4500 нит.

Процессор Snapdragon 8 Gen 3, ОЗУ на 16 Гб, внутренний накопитель до 1 Тб.

Батарея на 5000 мАч, быстрая проводная зарядка на 100 Вт, 50 Вт – беспроводная.

Поддержка спутниковой связи.

Напомним, ранее мы писали о том, что вышли смартфоны Huawei Nova 12.

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