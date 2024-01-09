Не будут убивать людей: в Google написали "Конституцию" для роботов

Простыми словами, разработчики сделали постулаты, которые помогут внедрить роботов в офисы и другие общественные пространства.

| Автор: Соколенко Виктория

Группа разработчиков робототехники DeepMind, которая принадлежит Google, презентовала новые технологии, которые должны помочь роботам лучше принимать решения при выполнении задач. Что интересно, одна из них, AutoRT, базируется на "Конституции" робота. А в ее основе – 3 закона робототехники Айзека Азимова.

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По "Конституции" роботам запрещено выбирать потенциально опасные задачи, имеющие отношение к людям, животным, острым предметам, электроприборам. То есть, можно будет послать робота-помощника с бумагой в принтер и не бояться, что он по дороге кого-то собьет. Для дополнительной перестраховки в AutoRT есть возможность автоматически остановить роботов при превышении их усилий в суставах. Кроме того, оператор может выключить вручную. Систему испробовали более 77000 тыс раз.

Еще одна новация - SARA-RT, нацелена на повышение точности и скорости роботов. RT-Trajectory – улучшает выполнение физических задач по типу протирания стола.

Напомним, ранее мы писали о том, что Tesla показала гуманоидов нового поколения.

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