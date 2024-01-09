Неприятный сюрприз для оккупантов: в ВСУ рассказали о САУ Archer

Установка в нашей стране выпустила в разы больше снарядов, чем ей пришлось за пару лет на полигоне в Скандинавии.

| Автор: Соколенко Виктория

На фронте оккупантам противостоит множество разномастной техники от партнеров. Среди нашего щита от врага – самоходная артиллерийская установка Archer. 30-тонная машина демонстрирует чудеса маневренности, сообщает ТСН.

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Боевое разворачивание занимает до 30 секунд. Так же быстро бойцы могут оставить огневую позицию. Archer способна выпустить несколько снарядов по разным траекториям, но они все придут в одну точку. При том, одновременно.

Данная САУ не является массовым оружием. Шведский оборонно-промышленный комплекс выпустил полсотни таких пушек. Во время боевой работы экипаж не покидает бронированную кабину. Снаряды заранее заведены в магазин. К примеру, на счету САУ числится уничтоженная БМП, танк и минометный расчет рашистов. Украинские военные хвалят Archer.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ раскрыли секрет польской САУ Krab.

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