Виноваты технологии: какие популярные профессии рискуют исчезнуть

Спокойными могут быть те, у кого есть связь с физическим трудом.

| Автор: Соколенко Виктория

Ряду распространенных сейчас профессий пророчат исчезновение из-за нейросетей, ИИ-сервисов и больших языковых моделей. Дополнительно, к факторам, влияющим на ситуацию, относится прыжок в айти-области. Об этом говорится в исследовании Министерства образования в Великобритании.

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Ученые прогнозируют, что в ближайшие годы около 30% рабочих мест в мире могут занять чат-боты и нейронки. В целом, эксперты вычленили список из 20 профессий, находящихся в зоне риска: юристы/адвокаты, психологи, бухгалтеры, экономисты, маркетологи, HR, инженеры-строители, кредитные контроллеры, менеджеры по расчету зарплаты, менеджеры и директора по закупкам, финансовые менеджеры и главные по закупкам, госслужащие в правительственном аппарате, эксперты по бизнесу и смежным темам, бизнес-аналитики, консультанты по менеджменту/образованию, школьные инспекторы, инвестиционные/финансовые аналитики/консультанты, работники в сфере бизнеса, исследований, управления, управляющие бизнес/финансовыми проектами.

Напомним, ранее мы писали о том, что в будущем люди смогут работать лишь 3 дня.

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