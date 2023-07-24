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Украина создаст в Крыму Кремниевую долину
Президент Владимир Зеленский хочет создать в Крыму украинский вариант Кремниевой долины. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Vector.
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В Крыму может появиться объект с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год. Сам Федоров говорит, что видит всю нашу страну Кремниевой долиной.
"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще - когда одержим победу, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", - добавил Михаил Федоров.
Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт назвал место, которое обрушит Крымский мост навсегда.
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