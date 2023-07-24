Украина создаст в Крыму Кремниевую долину

Кремниевая долина - это мировой центр высокотехнологичных компаний в Калифорнии. Ее интеллектуальная ячейка - Стэнфордский университет.

| Автор: Соколенко Виктория

Один из участков Кремниевой долины / Getty Images

Президент Владимир Зеленский хочет создать в Крыму украинский вариант Кремниевой долины. Об этом рассказал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает Vector.

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В Крыму может появиться объект с супертехнологическим университетом, компаниями, которые работают там круглый год. Сам Федоров говорит, что видит всю нашу страну Кремниевой долиной.

"Подобные ей кластеры будут появляться, если мы будем правильно формировать политику, а еще - когда одержим победу, решим вопросы безопасности и сможем инфраструктурно развиваться", - добавил Михаил Федоров.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт назвал место, которое обрушит Крымский мост навсегда.

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