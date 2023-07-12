Французская ракета SCALP: чем она "удивит" оккупантов

Ракета работает в любое время суток, любую погоду и при условиях радиоэлектронной борьбы.

| Автор: Соколенко Виктория

Президент Франции Эммануэль Макрон на полях Вильнюсского саммита НАТО объявил о передаче Украине дальнобойных ракет для помощи в контрнаступлении. Конкретную номенклатуру он не уточнил, но в открытых источниках значится информация о наличии у французов ракет SCALP-EG. Bigmir.net разобрался, чем они примечательны.

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SCALP-EG являются крылатыми авиационными ракетами класса "воздух-земля". С их помощью можно поражать стационарные цели, защищенные системами ПВО. Первые испытания ракет состоялись в 2000 году, на вооружение они поступили в 2003-ем. SCALP-EG считаются сестрами британских Storm Shadow. Разница в программном обеспечении и самолетах-носителях.

Длинна ракеты составляет 5,1 м, корпус в диаметре идет 630 мм, масса – 1 300 кг. Она может летать на низких высотах. Речь идет о 30-40 м над поверхностью. Управление идет через тройную навигационную систему, есть инфракрасная система самонаведения и алгоритмы автоматического распознавания.

По дальности полета данные разнятся. Разработчики заявляют 560 км. Существует экспортный вариант с показателем до 290 км. В западных СМИ проскакивают 250 км. Такой возможности достаточно для поражения целей на временно оккупированных территориях Украины, включая Крым.

Профильный портал Defence Express указывает, что SCALP-EG летают на дозвуковой скорости. На завершающей части траектории они сбрасывают носовой обтекатель и раскрывают тепловизионную камеру. Изображение с нее обрабатывается, а цель поражается с максимальной точностью.

SCALP-EG могут запускать с ракетами-приманками ADM-160B MALD для обхода противовоздушной обороны.

Напомним, ранее мы писали об интересных характеристиках Storm Shadow.

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