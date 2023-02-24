К 2033 году роботы заберут на себя половину человеческих дел - исследование

Среди опасений сценария - неравенство между богатыми и бедными. И сбор информации роботами о людях.

| Автор: Соколенко Виктория

Специалисты прогнозируют, что в ближайшее десятилетие роботы заберут на себя весомую долю бытовых и домашних дел. Речь об уборке, шопинге, перемещении тяжелых предметов, об обслуживании клиентов в первичном формате, о помощи пожилым людям. Об этом сообщает Plus One.

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Меньше всего роботов приобщат к участию в обучении или сопровождении ребенка и уходе за родственниками почтенного возраста – 29%. Ожидается, что технологии на 60% сэкономят время, которое тратится на покупку продуктов.

Доцент кафедры ИИ Оксфордского университета Екатерина Хертог указала на улучшение гендерного равенства благодаря автоматизации. В частности, так женщины смогут уделять больше внимания профессиональному развитию.

Напомним, ранее мы писали о том, что развитие робототехники в мире держит стремительный вектор. К примеру, Boston Dynamics показала новые трюки своего робота Atlas. Он очень напоминает человека и может спокойно управляться с сумкой строительных инструментов.

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