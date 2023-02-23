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Xiaomi выпустила игровой смартфон всего за 135 долл: обзор

У новинки три цвета корпуса - Cool Blue, Power Black и Forest Green.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Xiaomi выпустила игровой смартфон всего за 135 долл: обзор
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Хiaomi представил на рынке смартфон от своего суббренда - Poco C55. Главная фишка новинки – дизайнерская. На задней панели устройства выполнена имитация под кожу. Об этом сообщает gsmarena.com.

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По характеристикам имеем:

Фото - Xiaomi
Фото - Xiaomi

  • Экран с диагональю 6.71, IPS, HD+, 60 Гц.
  • Процессор MediaTek Helio G85.
  • Память 4+64 или 6+128 ГБ, слот для microSD до 1 ТБ.
  • Батарея 5000 мАч, зарядка 10 Вт.
  • Камеры 50 + 2 + 5 Мп.
  • Защита от брызг и пыли IP52.
  • Порт 3,5 мм для наушников.
  • Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1. 

В зависимости от памяти производитель просит 115 и 135 долл (4200/5000 грн).

Фото - Xiaomi
Фото - Xiaomi

Напомним, ранее мы писали о том, что TikTok "взорвался" от видео iPhone с накладным микроскопом. 

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