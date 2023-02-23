Украинец разработал детектор российских дронов

Прототип испытывается нашими бойцами на фронте.

| Автор: Соколенко Виктория

Специалист по радиотехнологиям Дмитрий Селин представил портативную систему для обнаружения российских дронов. Устройство способно засекать "Орланы", "Элероны" и другие БПЛА. О разработке рассказал военный Сергей Флэш.

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Детектор помещен в пластиковый корпус. Имеет антенну и маленький экран. Питается все от перезаряжаемой литий-ионной батареи на 3,7 В.

"Основная уникальность прибора в том, что он не просто видит сигнал на нужных частотах, но также анализирует модуляцию и другие признаки, убеждаясь, что сигнал исходит именно от БПЛА", — объяснил Флэш.

Сейчас в работе у Селина еще два аппарата разным функционалом. Их себестоимость составляет всего около 35 долл. При этом, ведется работа с выявленными недостатками.

Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы представили подводную лодку, которая невидима для радаров.

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