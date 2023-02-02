Модная индустрия начала работать с ненастоящими людьми

Современные технологии помогают "стереть" все различия между виртуальными и реальными моделями.

| Автор: Соколенко Виктория

Немецкая компания ColorDigital начала создание цифровых людей с помощью искусственного интеллекта. Они будут моделями в модной индустрии. Об этом сообщает The Sun.

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Модели благодаря фотореалистичному качеству выглядят как настоящие люди. Создатели считают, что их разработка положительно повлияет на отрасль и поможет бизнесам в экономии. То есть, они смогут отказаться от услуг настоящих манекенщиц. К тому же, в ColorDigital могут приспособить своих аватаров под любую кампанию.

Разработчики используют трехмерные графические редакторы, по типу DMIx 3D-Studio. Процесс создания автоматизирован для удовлетворения потребностей электронной коммерции.

К примеру, в Токио есть виртуальная модель Имма. Она не только сотрудничает с модными брендами, а и ведет свою страницу в Instagram. Аккаунт имеет 400+ тыс подписчиков.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Китае бизнесы из сферы обслуживания и индустрии развлечений активно привлекают к работе виртуальных сотрудников. А в Америке агентство технического маркетинга наняло витуальных персонажей для работы с редакционнй командой, а также с графическими и UX-дизайнерами, видеооператорами, аниматорами и разработчиками интерфейса.

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