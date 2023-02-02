Стало известно, почему батареи саморазряжаются

Дефект присутствует почти в каждой батарее.

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые из Университета Далхаузи определили причину, по которой почти каждый аккумулятор в любом из гаджетов саморазряжается. При условии, что они полностью выключено. Детали рассказали в CBC.

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По словам исследователей, виной всему пластиковая лента. Ее используют для компоновки материалов внутри батарей. Ленту изготавливают из ПЭТ-пластика. Он из-за высоких температур распадается на кусочки, а они попадают в электролит. Монолитная структура разрушается, возникают негативные химические процессы. Следствие – саморазряд. Специалисты провели серию экспериментов при высоких температурах и подтвердили данный факт.

Вместо ПЭТ-пластика эксперты предлагают использовать полипропилен. Он применяется для выпуска более надежных пластиковых товаров и является более устойчивым к химическому воздействию.

Напомним, ранее мы писали о том, что батареи из бумаги превзошли аккумуляторы смартфонов.

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