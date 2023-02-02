Почта
Язык сайта: Русский | Українська

Какое оружие может кардинально изменить ход войны - мнение

Нам непременно нужно уничтожать логистические цепочки врагов.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Какое оружие может кардинально изменить ход войны - мнение
Пуск ATACMS из M270 / defence-ua.com

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет ATACMS может кардинально поменять ход военных действий. Все потому, что оккупанты привязаны к железной дороге. По путям перевозятся боеприпасы, топливо, тяжелая техника и другое вооружение. Об этом сообщает 24 канал. 

Читайте также: ATACMS из США - цена, фото, характеристики

Падет железная дорога – захватчики не успеют получить имущество и БК.

"ATACMS даст нам возможность, даже если мы обязуемся не применять по территории России, то вдоль украинско-российской границы мы все железнодорожные и автомобильные переходы можем смело уничтожить, тем самым обескровить группировку российских войск",– подчеркнул Жданов.

Напомним, ранее мы публиковали мнение Олега Жданова по поводу важности танков на войне. 

Читайте также: Американские M1 Abrams и немецкие Leopard 2 - цена, фото и характеристики танков

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости