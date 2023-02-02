Какое оружие может кардинально изменить ход войны - мнение

Нам непременно нужно уничтожать логистические цепочки врагов.

| Автор: Соколенко Виктория

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что поставка Украине дальнобойных ракет ATACMS может кардинально поменять ход военных действий. Все потому, что оккупанты привязаны к железной дороге. По путям перевозятся боеприпасы, топливо, тяжелая техника и другое вооружение. Об этом сообщает 24 канал.

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Падет железная дорога – захватчики не успеют получить имущество и БК.

"ATACMS даст нам возможность, даже если мы обязуемся не применять по территории России, то вдоль украинско-российской границы мы все железнодорожные и автомобильные переходы можем смело уничтожить, тем самым обескровить группировку российских войск",– подчеркнул Жданов.

Напомним, ранее мы публиковали мнение Олега Жданова по поводу важности танков на войне.

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