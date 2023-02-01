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Россия продолжает атаковать украинцев в интернете

В ESET рекомендуют придерживаться основных правил кибербезопасности.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Россия продолжает атаковать украинцев в интернете
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Лидер в области информационной безопасности ESET представил отчет об активности APT-групп в Украине. Это группировки высококвалифицированных хакеров, которые спонсируются другими государствами. В текущем случае – РФ. Об этом сообщает УНИАН.

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Так, Россия атаковала нашу страну с помощью  Sandworm. Преступники пытались вывести из строя украинские организации и критическую инфраструктуру. В один из раз они пытались запускать ПО NikoWiper для уничтожения информации. Кроме того, они запускали программы-вымогатели. Но к ним не должен был предоставляться ключ для расшифровки данных.

Другие группы, такие как Callisto и Gamaredon, атаковали пользователей для кражи учетной информации и установки вредоносных компонентов. Callisto пыталась похитить данные для входа в почту. Для этого были зарегистрированы десятки поддельных доменов. Gamaredon распространяла письма с вредными вложениями.

Напомним, ранее мы писали о том, что разработчики игры Atomic Heart собирают данные для российской ФСБ. 

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