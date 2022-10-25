Из Starlink можно сделать GPS

Когда ученые уже сделали всю работу, появилась запоздалая реакция Илона Маска. Он заявил, что "Stalink, очевидно, может предложить более точную систему позиционирования… Просто это не проблема сегодняшнего дня".

| Автор: Соколенко Виктория

Ученые из Техасского университета доказали, что Starlink можно использовать в качестве альтернативы системе глобального позиционирования. Об этом сообщает MIT Technology Review.

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Исследование университета профинансировал Пентагон. Ведомство работает над созданием резервной системы для GPS. Илон Маск отказался помочь исследователям. Но они справились и без него.

За работу GPS отвечает 31 спутник. Все они летают над Землей на расстоянии в 20 тыс км. У Starlink насчитывается более 3000 спутников. Они располагаются в нескольких сотнях километров над планетой и обеспечивают гораздо лучший сигнал.

Starlink станет альтернативой GPS из-за того, что спутники регулярно передают сигналы на Землю. Наземный приемник сигнала способен анализировать и вычислять расстояние от спутника Starlink для определения местоположения на планете. По такому же принципу работает GPS.

Ученые смогли настроить приемник, использовать Starlink и определить их местоположение с точностью до 30 метров. Если бы Маск пошел на контакт, то точность повысилась до метра.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Илон Маск назвал число Starlink в Украине, за которые ему не платят.

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