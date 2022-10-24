Проверьте свой телефон: из Google Play удалены 16 вредоносных приложений

Общее число загрузок вредоносных программ составило более 20 млн.

| Автор: Соколенко Виктория

Сотрудники компании-разработчика антивируса McAfee заявили об обнаружении 16 вредоносных приложений в Google Play. Они незаметно садили батарею и генерировали переходы по рекламе для заработка.

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В частности, вредоносное ПО Clicker маскировалось под сканеры QR-кодов, фонарики и камеры.

Эксперты указывают, что подобные зловреды не только влияли на производительность смартфона, а и влекли за собой увеличение финансовых затрат из-за потребления интернет-трафика.

После обнародованной информации Google почистила свой магазин. На скриншоте ниже можно увидеть, о каких приложениях идет речь.

Фото - McAfee

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что нужно сделать после покупки Android-смартфона.

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