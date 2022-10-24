Украина совершенствуется в борьбе с дронами-камикадзе Shahed

В том, что Украина все успешнее сбивает БПЛА, уверены в британской разведке.

| Автор: Соколенко Виктория

Украинские защитники сбили почти 250 иранских дронов-камикадзе Shahed, которые Россия использует на войне. Несмотря на точность и профессионализм наших бойцов, часть беспилотников все же долетают до больших городов и наносит вред инфраструктуре, жилим домам и забирает человеческие жизни. Сейчас в нашей стране ищут способы эффективного противодействия так называемым в народе "мопедам". Об этом сообщает ТСН.

Читайте также: Россия украла у Швеции камеры видеонаблюдения: их обнаружили в дронах

Одной из первых от ирано-российского БПЛА стала страдать Одесская область. Месяц спустя – крылатая взрывчатка накрыла Киев. До цели долетает один из 5 дронов. Но этого хватает, чтобы пришла беда.

Военные разбирают сбитые Shahed на запчасти для изучения его сильных и слабых сторон.

"Он не управляется в режиме онлайн пилотом, он получает координаты заранее и руководствуется глонасом российской системы GPS благодаря антенне", — рассказывают бойцы.

Shahed автономен. Перехватить или сбить его благодаря антидронному ружью не получится. До недавнего момента подобное украинское оружие сбивало 99% вражеских мобильных коптеров. Сейчас разработчики работают над способами радиолокационного поражения.

Громкость и малая скорость выдают беспилотники. Этими фактами пользуются военные и даже патрульные, сбивая их из автоматов и пулеметов.

"Для военных не секрет как с ними бороться. Дрон сделан по принципу летающее крыло, то поражение будет сильно влиять на аэродинамику и приведет к падению и поэтому возможно поразить стрелковым оружием, даже калибром 5,45", — рассказал военный оператор по управлению беспилотниками.

Гражданским настоятельно не рекомендуется стрелять по Shahed. Так как взрывная волна над городом может пагубно закончиться.

Американские компании предлагают Украине ловить камикадзе с помощью антидронов с сеткой и парашютами. Сообщается, что подобный купол может покрыть Киев в качестве щита.

Напомним, ранее bigmir.net объяснял, почему нельзя публиковать фото с номерами сбитых дронов-камикадзе Shahed.

Читайте также: Из-за чего больше всего страдают украинцы во время войны - результаты опроса

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.