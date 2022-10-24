Microsoft выпустила замену CCleaner

Программа подходит для ОС Windows 10 и выше.

| Автор: Соколенко Виктория

Компания Microsoft выпустила свою версию популярной программы CCleaner под названием PC Manager. Об этом сообщает The Verge.

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Утилита предназначена для повышения общей производительности операционной системы. Она освобождает оперативную память и удаляет временные файлы. PC Manager находится в виде публичной бета-версии. Ее можно скачать на официальном сайте Microsoft.

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ПО больше ориентировано на ноутбуки и ПК с низкими характеристиками.

PC Manager - фото Microsoft

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Microsoft презентовала новые ноутбук, планшет, моноблок и звуковую станцию.

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