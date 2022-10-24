Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

Microsoft выпустила замену CCleaner

Программа подходит для ОС Windows 10 и выше.
 |  Автор: Соколенко Виктория
Microsoft выпустила замену CCleaner
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Компания Microsoft выпустила свою версию популярной программы CCleaner под названием PC Manager. Об этом сообщает The Verge.

Читайте также: Microsoft добавляет VPN в свой браузер: подробности

Утилита предназначена для повышения общей производительности операционной системы. Она освобождает оперативную память и удаляет временные файлы. PC Manager находится в виде публичной бета-версии. Ее можно скачать на официальном сайте Microsoft.

Читайте также: Для украинцев в Европе создали приложение, облегчающее жизнь

ПО больше ориентировано на ноутбуки и ПК с низкими характеристиками.

PC Manager - фото Microsoft
PC Manager - фото Microsoft

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Microsoft презентовала новые ноутбук, планшет, моноблок и звуковую станцию. 

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри techno.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости