Microsoft выпустила замену CCleaner
Компания Microsoft выпустила свою версию популярной программы CCleaner под названием PC Manager. Об этом сообщает The Verge.
Читайте также: Microsoft добавляет VPN в свой браузер: подробности
Утилита предназначена для повышения общей производительности операционной системы. Она освобождает оперативную память и удаляет временные файлы. PC Manager находится в виде публичной бета-версии. Ее можно скачать на официальном сайте Microsoft.
Читайте также: Для украинцев в Европе создали приложение, облегчающее жизнь
ПО больше ориентировано на ноутбуки и ПК с низкими характеристиками.
Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Microsoft презентовала новые ноутбук, планшет, моноблок и звуковую станцию.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.