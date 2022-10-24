Стало известно, каким может быть iPhone 15

Apple придется изменить зарядный разъем в своих продуктах из-за решения Европейского Союза. Оно предполагает, что USB-C должен стать общим зарядным портом для электронных устройств до конца 2024 года.

| Автор: Соколенко Виктория

Совсем недавно Apple выпустила iPhone 14, как уже появились слухи о следующих номерных смартфонах компании. Их выход намечен на 2023 год. Об этом сообщает LeaksApplePro.

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Вместо iPhone 15 Pro Max планируется выход iPhone 15 Ultra. В нем заменят разъем Lightning на USB-C. Корпус должен быть выполнен из титанового сплава. Сейчас в устройствах используется нержавеющая сталь, титан превосходит ее по ряду причин. В частности, материал обеспечивает превосходную прочность, лучшую устойчивость к царапинам и вмятинам, общую легкость. Улучшат разработчики и селфи-камеру, время автономной работы увеличится.

По информации китайских СМИ, в iPhone 15 предусмотрят перископическую камеру, стеклянные линзы и призмы. За счет этого, стоимость будет немаленькой.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что купертиновцы сказали поставщикам сократить производство iPhone 14 на 6 млн штук во втором полугодии.

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