Химическая атака в Украине: МОЗ рекомендует сохранить новый Telegram-бот

Чат-ботом также следует поделиться с родными, друзьями и коллегами.

| Автор: Соколенко Виктория

Научный центр превентивной токсикологии, пищевой и химической безопасности разработал чат-бот для Telegram. Он называется "Хімічна (не)Безпека! Як Діяти". Об этом рассказали в пресс-службе МОЗ.

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Если в Украине будет наблюдаться вероятность химической опасности, чат-бот предоставит инструкции для быстрых и правильных действий. Также в @chemicalsafety_bot предоставляется информация о разных химических веществах и способах их отличить, рекомендации по состоянию домашней аптечки.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Зеленский заявил об обмане МАГАТЭ со стороны РФ.

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