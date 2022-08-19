Песня известной исполнительницы выводит из строя ноутбуки

Странный факт обнаружил один из производителей техники

| Автор: Соколенко Виктория

Песня американской певицы Джанет Джексон Rhythm Nation заставляет некоторые ноутбуки выходить из строя. О такой необычной ситуации рассказал сотрудник Microsoft Реймонд Чен.

Сбои происходили не только на устройствах, которые воспроизводили трек, а и на тех гаджетах, которые стояли рядом. Уязвимость выявлена в ПК разных брендов.

Оказалось, что в композиции есть особые звуковые частоты, резонирующие с определенными моделями жестких дисков с 5400 оборотов минуту.

Проблема решилась через аудиофильтр, который обнаружил и удалил опасные частоты. Реймонд Чен надеется, что производители перестанут использовать уязвимые вариации жестких дисков в новых продуктах. А пользователи не удалят защитный фильтр по ошибке.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что Asus готовит к выпуску гибрид ноутбука и планшета.

Читайте также: Фанаты Rammstein спровоцировали землетрясение: показатели сейсмографа

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.