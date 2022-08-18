Airbnb будет бороться с вечеринками
Airbnb намерен бороться с тусовками в арендованных домах. Для этого внедрят технологию, которая сделает так, чтобы сервис использовался только по назначению: для бронирования жилья, а не для поиска домов для вечеринок. Об этом сообщает Fast Company.
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Представители Airbnb будут отслеживать бронирования с потенциально высоким риском. Их определят по таким факторам:
- Наличие положительных отзывов у пользователя.
- История услуг пользователя.
- Сроки брони.
- Расстояние от дома заказчика до места бронирования.
- Время для брони – выходной или будний день.
При этом, если человеку откажут в бронировании целого дома, он сможет претендовать на 1 комнату.
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