Airbnb будет бороться с вечеринками

Пока ограничения коснуться только США, Австралии и Канады.

| Автор: Соколенко Виктория

Airbnb намерен бороться с тусовками в арендованных домах. Для этого внедрят технологию, которая сделает так, чтобы сервис использовался только по назначению: для бронирования жилья, а не для поиска домов для вечеринок. Об этом сообщает Fast Company.

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Представители Airbnb будут отслеживать бронирования с потенциально высоким риском. Их определят по таким факторам:

Наличие положительных отзывов у пользователя.

История услуг пользователя.

Сроки брони.

Расстояние от дома заказчика до места бронирования.

Время для брони – выходной или будний день.

При этом, если человеку откажут в бронировании целого дома, он сможет претендовать на 1 комнату.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что роботы Google для обслуживания сотрудников попали в нелепые ситуации.

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