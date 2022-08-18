В следующем месяце выйдет большое обновление Windows 11 - СМИ

После сентября запланирован еще один релиз. В него войдут функции, которые специалисты не успели доделать к указанной дате.

| Автор: Соколенко Виктория

20 сентября Microsoft планирует представить обновление 22H2 для Windows 11. Его можно будет скачать через Windows Update. Об этом сообщает The Verge.

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В 22H2 обещают ряд улучшений, таких, как папки приложений в Пуске, перетаскивание на панели задач, новые сенсорные жесты и анимация. Функция Live Captions позволит добавлять субтитры к аудио для глухих и слабослышащих пользователей. Опция Voice Access даст возможность людям управлять своим компьютером через голосовые команды.

Фото - Microsoft

Фото - Microsoft

Диспетчер задач в Windows 11 можно будет сделать темным. Предусмотрена новая панель команд и режим эффективности.

Фото - Microsoft

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о главных фишках Android 13.

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