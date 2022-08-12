Настраиваем систему защиты Windows вместе с Госспецсвязи

Лучше не использовать ОС, поддержка которых прекращена. К таким относятся Windows 7 и более старые версии.

| Автор: Соколенко Виктория

Самыми распространенными версиями операционных систем для компьютеров сейчас считаются Windows 10 и 11. Защита устройств с такими ОС осуществляется через службу "Безопасность в Windows". Об этом сообщает Госспецсвязи.

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Службу легко найти через поиск или через путь "Настройки" – "Обновление и защита" – "Безопасность в Windows". Пользователь может настроить и проверить:

Защиту от вирусов и угроз. Доступна быстрая проверка потоковых угроз, настройка защиты в реальном времени, проверка наличия обновлений. Здесь же можно настрить OneDrive для восстановления файлов в случае их потери.

Защиту учетных записей. Можно настроить способ защиты при входе в систему. Например, использование пароля, физического ключа безопасности или других. Доступна настройка динамической блокировки экрана.

Брандмауэр и защиту сети. Брандмауэр должен быть включен.

Управление программами и браузерами. Настройки, которые оградят ваше устройство от вредоносных и потенциально нежелательных программ, файлов, сайтов.

Продуктивность и исправность ПК.

Параметры семьи. Здесь есть настройки родительского контроля для ограждения ребенка от возможных опасностей в интернете.

"Система сама подскажет, где в настройках защиты есть пробелы и какие действия нужно выполнить, чтобы улучшить безопасность. Обратите внимание на те позиции, возле которых появляется восклицательный знак. Чтобы улучшить защиту, нужно просто следовать указанным инструкциям", - говорят в Госспецсвязи.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что безопасно ли пользоваться NFC на смартфоне.

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