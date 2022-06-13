В Украину из Британии доставят 10 роботов-саперов

До начала войны в Украине было больше 12 подобных роботов.

Британская оборонная компания QinetiQ предоставит Украине еще 10 саперных роботов TALON для разминирования территорий. Они способны не только определять место расположения взрывчатки, но и обезвреживать ее. Об этом рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

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Фото из Facebook Алексея Белошицкого

TALON может брать на себя до 45 кг и тянуть груз до 680 кг. В базовой комплектации робот имеет длину 86,4 см, высоту 42,7 см, максимальную массу – от 52 до 71 кг. Он развивает скорость до 8,3 км/ч и работает без подзарядки до 4,5 часов. Режим ожидания составляет до 7 суток.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что сотрудники Научно-исследовательского и учебного центра ВНТУ-ФРЕНДТ при Винницком национальном техническом университете готовят новый способ маркировки взрывчатки в полях.

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