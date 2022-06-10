В Японии создали деталь робота с человеческой кожей

Создание живой человеческой кожи завершили за две недели.

Сотрудники Токийского университета создали роботизированный палец с живой человеческой кожей. Эксперимент оказался успешным. Покрытие получилось достаточно эластичным и с возможностью регенерироваться, сообщает theguardian.com.

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Для создания дермы конструкцию сначала покрыли смесью коллагена и дермальных фибробластов. Позже были нанесены кератиноциты для формирования эпидермиса.

Роботизированный палец смог зажить после надреза. На него наложили коллагеновую повязку.

Исследователи говорят, что инновация будет полезна в сфере охраны здоровья или услуг, но не в ближайшем будущем. Все из-за того, что воссоздание и поддержание целостности подобия человеческой кожи нуждается в применении "коктейля" из сахаров и аминокислот.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что ученые создали роботизированную "сколопендру" для человеческого кишечника.

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