Коучи мирового уровня бесплатно обучат украинцев
Украинские предприниматели, пострадавшие из-за войны, смогут получить новые знания от бывших коучей Google, Microsoft, Apple, Netflix и не только.
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Каждое занятие ведет новый тренер. В списке именитых спикеров:
- Розарио Лондоно, сотрудничала с Netflix, Citigroup, BMW;
- Мари Ауттьер, продакт-директор Twitter, частный венчурный инвестор;
- Феликс Лин, экс-коуч Y Combinator, Tony Robbins, eBay;
- Шери Хили, личностный тренер Youtube, Paramount, Apple.
Сообщается, что такие уроки – возможность получить помощь от единомышленников. В течение июня предусмотрены лекции по таким темам:
- Методика бережливого запуска в экстремальные времена.
- Как быть лидером в трудные времена.
- Как программировать, ускорять и поддерживать свою устойчивость при любых обстоятельствах.
- Энергетический менеджмент: развитие устойчивости и благосостояния.
- Проблемы на пути запуска и как измениться во время перемен.
- Лидерство на основе культуры – мощная и простая методология лидерства, чтобы ваша команда была лучшей.
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"Мы будем продолжать оказывать поддержку еженедельно в течение следующих нескольких месяцев. Пожалуйста, возьмите на себя обязательство выполнять всю обучающую программу, поскольку каждое занятие открывает новые и разные чрезвычайные инструменты, знания и вдохновение", - говорится на сайте coachesforukraine.com.
Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, что украинки могут получить грант в 1,5 млн грн.
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