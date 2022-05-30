Коучи мирового уровня бесплатно обучат украинцев

Коучи собираются по средам, в 19:00. Проект рассчитан на несколько месяцев.

Украинские предприниматели, пострадавшие из-за войны, смогут получить новые знания от бывших коучей Google, Microsoft, Apple, Netflix и не только.

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Каждое занятие ведет новый тренер. В списке именитых спикеров:

Розарио Лондоно, сотрудничала с Netflix, Citigroup, BMW;

Мари Ауттьер, продакт-директор Twitter, частный венчурный инвестор;

Феликс Лин, экс-коуч Y Combinator, Tony Robbins, eBay;

Шери Хили, личностный тренер Youtube, Paramount, Apple.

Сообщается, что такие уроки – возможность получить помощь от единомышленников. В течение июня предусмотрены лекции по таким темам:

Методика бережливого запуска в экстремальные времена.

Как быть лидером в трудные времена.

Как программировать, ускорять и поддерживать свою устойчивость при любых обстоятельствах.

Энергетический менеджмент: развитие устойчивости и благосостояния.

Проблемы на пути запуска и как измениться во время перемен.

Лидерство на основе культуры – мощная и простая методология лидерства, чтобы ваша команда была лучшей.

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"Мы будем продолжать оказывать поддержку еженедельно в течение следующих нескольких месяцев. Пожалуйста, возьмите на себя обязательство выполнять всю обучающую программу, поскольку каждое занятие открывает новые и разные чрезвычайные инструменты, знания и вдохновение", - говорится на сайте coachesforukraine.com.

Напомним, ранее bigmir.net рассказывал о том, что украинки могут получить грант в 1,5 млн грн.

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