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В Украине запустили чат-бот "Стоп, Остап" для поиска мошенников

Новый бот в Telegram разработали IT-специалисты на заказ правоохранительных органов.
В Украине запустили чат-бот "Стоп, Остап" для поиска мошенников
Иллюстративное изображение / EPA/UPG

Украинцы могут воспользоваться чат-ботом "Стоп, Остап", который поможет идентифицировать мошенников, желающих нажиться на благотворительности и помощи армии.

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Если вы узнали о сборе денег и подозреваете человека в нечестных действиях, то можно отправить фото, видео или текстовые доказательства. Все сообщения проходят обработку компетентных специалистов. Поэтому, злоумышленники не смогут избежать наказания в случае определения вины.

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Напомним, ранее bigmir.net писал о telegram-боте UkraineDataVerse. С его помощью собирается информация о о необоснованном повышении цен на аренду жилья, транспортные услуги, малодоступные сервисы и дефицитную продукцию. 

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