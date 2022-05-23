NASA получает загадочные сигналы за пределами Солнечной системы

Космический зонд NASA Вояджер-1, который исследует объекты Солнечной системы и пространство между ними, отправляет на Землю данные, озадачившие ученых.

Разработчики космического оборудования не рассчитывали на столь длительную работу своего детища. Зонд Вояджер-1 даже спустя 45 лет продолжает отправлять сигналы на нашу планету. Но, некоторые из них не отражают реальное положение дел на борту, пишет NASA.

Читайте также: Космический зонд максимально близко снял Солнце

Сообщается, что Вояджер-1 мог затеряться в космосе. При этом, его системы не информируют о проблемах и не переходят в режим экономии энергии. Выполняются только основные операции. Руководитель проекта Сюзанна Додд считает, что паниковать не стоит, ведь это один из этапов миссии, а межзвездное пространство богато на радиацию. Данный зонд попал в него первым, хотя ученые на такое не рассчитывали.

Читайте также: По соседству с Землей нашли "Черную вдову"

В NASA говорят, что Вояджер-1 навсегда останется "потерянным". Найти причину аномальной информации не получится. Но исследователи рады возможности следить за зондом и научатся адаптироваться под неправильные данные.

Вояджер-1 — самого удаленный от Земли объект, созданный человеком.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что в США впервые показали видео с НЛО.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.