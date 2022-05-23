Архитектор штаб-квартиры Apple рассказал о проекте восстановления Харькова

Для восстановления города ищут лучших мировых талантов.

Восстанавливать Харьков от бомбежек российских оккупантов взялась организация известного британского архитектора Нормана Фостера, создавшего штаб-квартиру корпорации Apple, пишет mc.today.

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Сейчас созывается комиссия экспертов. Они сформируют план действий до конца июня.

"Мы работаем с местными жителями, людьми, которые понимают территорию, чтобы воссоздать лучшее из прошлого и спроектировать Харьков как город будущего", – сказал Фостер.

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Справка bigmir.net

Штаб-квартира Apple, созданная Норманом Фостером, находится в Калифорнии. Ее площадь - 71 гектар. Только в одном круговом здании с площадью 260 тысяч квадратных метров и высотой в 4 этажа работает больше 12 тысяч людей. Кампус сделали более похожим на заказник, чем на стандартный офис. Территорию Apple на 80% засадили зелеными растениями.

Штаб-квартира Apple - epa/upg

Напомним, ранее мы сообщали о том, что нейросеть помогла создать карту разрушений Украины и подсчитать предварительные убытки.

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