YouTube удалил 70 тыс. видео с пропагандой РФ

Модераторы видеохостинга стерли контент, нарушающий правила пользования сервисом.

Из YouTube исчезли более 9 тысяч каналов, содержащих 70 тысяч видео с кремлевской пропагандой о вторжении в Украину. Речь о материалах, в которых война называлась "освободительной спецоперацией". Или контент с аналогичными по смыслу конструкциями, сообщает The Guardian.

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Компания в своем пользовательском соглашении имеет пункт об освещении крупных насильственных событий.

Директор по продуктам YouTube Нил Мохан говорит, что новости о боях в нашей стране набрал больше 40 миллионов просмотров. Обязанность YouTube сделать так, чтобы люди получали точную, качественную и достоверную информацию о происходящем. Он отмечает, что просмотры каналов, освещающих вторжение России, значительно выросли в Украине, в Польше и самой РФ.

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Мохан не сообщил всех подробностей об удалении аккаунтов, но подчеркнул, большая часть из них освещает войну с позиции Кремля.

Напомним, ранее bigmir.net писал о том, что обвиняемый в госизмене и содействии терроризму Виктор Медведчук рассказал о роли бывшего президента Петра Порошенко в так называемом "угольном деле".

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