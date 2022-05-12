Apple перестала выпускать iPod, но плеер еще можно купить

Производство iPod началось еще 20 лет назад.

Apple прекратила выпуск своего легендарного iPod. Он стал первым MP3-плеером, который сочетал в себе тысячу песен и десятичасовую батарею, пишет MC today.

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Несмотря на грустную новость, поклонники продукта могут купить iPod Touch на сайте, в Apple Store и в авторизированных торговых посредников. Запасы пока еще есть.

Разработчики отмечают, что сейчас функции iPod интегрированы во всю технику Apple: от iPhone до Apple Watch и HomePod mini, Mac, iPad и Apple TV.

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"А Apple Music обеспечивает лучшее качество звука с поддержкой пространственного аудио", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее Apple запустила инициативу Self Service Repair. С ее помощью пользователи смогут покупать необходимые детали и инструменты для ремонта iPhone. Кроме того, мы сообщали, что появились слухи о выходе многоэкранной версии iPhone

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